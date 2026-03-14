Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Körfez bölgesinde devam eden İran saldırıları nedeniyle BAE’ye giden iki bakandan biri olduğunu ve pazartesi günü gerçekleştirilecek olan AB Dışişleri Konseyi toplantısında, AB’nin bölgede var olması ve rol üstlenmesi gerektiği mesajını vereceğini yazdı.

Gazete, Kombos'un ziyaretinin, İran saldırıları nedeniyle zor bir dönemden geçen ve Güney Kıbrıs ile stratejik ilişkisi bulunan BAE ile dayanışmayı ortaya koymayı amaçladığını kaydetti.

Haberde, Kombos’un Abu Dabi ziyareti çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın Ortadoğu'daki krizi yatıştırmak için yapılan yoğun diplomatik faaliyetlerde yer aldığı mesajını verdiği; önceki günkü temaslarında da BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve BAE Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan ile görüştüğü ifade edildi.

Gazete, BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kombos ile Al Nahyan’ın, BAE ile Güney Kıbrıs arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık ilişkileri ile iki ülkenin ortak çıkarlarını desteklemek ve sürdürülebilir kalkınma yollarını güçlendirmek amacıyla ekonomi, ticaret ve yatırım sektörleri dahil çeşitli hayati alanlarda ikili iş birliğini geliştirme yöntemlerini ayrıntılı olarak ele aldıklarını yazdı.

Habere göre açıklamada, iki bakanın, İran'ın BAE'yi ve bir dizi kardeş ülkeyi hedef alan sebepsiz ve terörize füze saldırılarının yankılarını da ele aldığı belirtildi.

Gazete, Al Nahyan’ın Kombos’a, ziyaretinden ötürü teşekkürlerini ileterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki derin dostluğu yansıttığını ve sebepsiz füze saldırılarının ardından Güney Kıbrıs’ın BAE ile olan dayanışmasını teyit ettiğini söylediğini kaydetti.

Al Nahyan, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri ve bu ilişkilerin çeşitli alanlardaki gelişimini övgüyle karşılayarak, BAE'nin bu iş birliğinin, her iki ülkenin halklarının daha fazla ilerleme ve refah arzusuna hizmet edecek şekilde genişletilmesi arzusunu ifade etti.

Gazete, Kombos’un pazartesi günü AB Dışişleri Konseyi toplantısına katılarak, Abu Dabi'deki temaslarının sonuçlarını ve son dönemde yabancı mevkidaşlarıyla yaptığı diğer görüşmelerde ele aldığı konuları aktaracağını belirtirken, toplantı öncesinde kahvaltı organizasyonu düzenlenerek, Avrupa Güvenlik Stratejisi hakkında gayri resmi görüş alışverişi yapılacağını yazdı.

Haberde, Kombos’un temasları çerçevesinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gayri resmi görüşme yapacağı da ifade edildi.