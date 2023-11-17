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Gözaltına alınan kadının uzun süredir psikoloji tedavi gördüğü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eyüp B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daha sonra babası A.G'ye saldırarak boğmaya çalışan kadını 18 yaşındaki kızı engelledi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Duman Mahallesi'nde uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 3 çocuk annesi E.B. (40), gece saatlerinde kocası Eyüp B'nin (48) kafasına önce sert cisimle vurdu, ardından da kesici aletle boğazından yaraladı.

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