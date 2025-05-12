Haber: Rana SARRO

Bakan Arıklı, “Kuzey Çevre Yolu Temmuz’da biteceğini belirtti. Arıklı, “ölüm yolu” olarak adlandırılan, “Değirmenlik- Çatalköy- Girne yolunun yapımı için ihaleye çıkılıyor” diyen Arıklı, “Lapta’dan Güzelyurt’a giden yolun da yapımı için de ihaleye çıkıldı, ona da yakın bir zamanda başlanacak. Yine bir sözümüz var, Kayalar- Sadrazam Köyü yolu bir iki hafta içerisinde başlayacak. Ayrıca Çayönü – Güvercinlik yolu da bitiyor. 322 kilometreklik köy yollarının 180 kilometresini inşallah Temmuz’a kadar bitirmiş olacağız” diye konuştu.

“Yerleşkedeki her taşın altında bizim imzamız var”

“Yerleşkenin açılmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın nasıl bir rol oynadığı’ yönündeki soruya Bakan Arıklı, “birileri hatta bir gazete, Özgür gazete, ‘hiç ilgisi olmadığı halde Arıklı, korsan bir şekilde kendi logosuyla insanlara davetiye dağıttı’ diye bir manşet attı. Yani bu kadar cehalet içerisine gazetecilik yapılmaz. Arazi tesliminden tutun, yüklenici firmadan biten inşaatı teslim alıncaya kadar, tüm aşamalardan biz sorumluyuz. Yapımından ödemelere kadar ev sahibi bizdik. Orada konulan her taşın altında bizim de imzamız var netice itibariyle. Dolayısıyla kendi eserimiz diyebiliriz, emeğimiz var çünkü imzamız var, ondan da gurur duyuyoruz. Dolayısıyla o binalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bizim imzamız var” dedi.

Bilindiği gibi, 25 bin 210 metrekarelik alana sahip Cumhuriyet Yerleşkesi'nde, Cumhurbaşkanlığı binası, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor. 20 bin metrekare alanda inşa edilen Meclis binasında ise Başkanlık ve makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, milletvekili makam odaları ve bakanlar için toplantı salonu yer alıyor.

“DEĞİRMENLİK- AKINCILAR BELEDİYESİ DE TEKNOFEST’E EMEK VERDİ”

Ercan’da gerçekleşen ve 225 kişinin katıldığı Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile ilgili sorulan soruya ise Bakan Arıklı, “orada beni üzen bir şey oldu. Tecrübesizliğimizden kaynaklanan bir takım sıkıntılar oldu. Bu kadar yoğun bir katılımın olabileceğini düşünemedik. Çünkü biz insanlara kayıt yaptırmaları ve randevuyla gelinmesini söylemiştik. Ama 70-80 bin civarında bir kayıt vardı ama ilk günden başlamak kaydıyla müthiş bir izdiham yaşandı. Herkes kendi arabasıyla geliyor. O yol ve o çember bunu kaldıracak kapasitede değildi. Maalesef park yeri doldu, insanlar park yeri bulamayınca arabalarını yol kenarlarına koydular, trafik sıkıştı bu da bizim tecrübesizliğimizdendi. İnşallah bir dahaki sefere bu tür tedbirleri alacağız. Hava muhalefeti de vardı. Buna rağmen 225 bin kişi geldi. Binlerce kişi de geri dönmek zorunda kaldı. Benim çocuklarımın bir kısmı dahi gidemedi” diye konuştu.

Bakan Arıklı, TEKNOFEST’in çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, “hazırlık aşamasında yüzlerce kişi, günlerce çalıştılar. Emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi görevi olmamasına rağmen ne talep edildiyse anında yerine getirdi, belediyenin çalışanları günlerce çalıştılar ve çok büyük katkı koydular” dedi.

“BU TEKNOLOJİ HARİKASI ETKİNLİK, ÜLKEMİZİN REKLAMINI CİDDİ ŞEKİLDE YAPTI”

TEKNOFEST organizasyonlarının ülkemizde devam edip etmeyeceği sorusu üzerine ise Bakan Arıklı, şöyle konuştu:

“Tabi TEKNOFEST çok pahalı bir etkinlik, insanları periyodik zamanlarda önemli olaylarla ve kişilerle buluşturmanın bir vesilesidir festivaller. Tabi bu TEKNOFEST çok pahalı bir etkinlik. Çok ciddi sponsorları var buna rağmen çok pahalı bir etkinliktir. Yani düşünün ki binden fazla insan aylarca, 4 aya yakın bir süre orada çalıştı. Onların gelmesi gitmesi, orada çalışması, yemesi içmesi, yatması kalkması, bunlar hepsi çok ciddi masraflar. Uçakların gelmesi, burada konuşlandırılması, standların kurulması aklınızın hayalinizin alamayacağı bir bütçe istiyor. O nedenle ‘hadi bir daha yapalım’ diyecek bir durumumuz yok. Şuanda Türkiye’nin birçok ili ve Türk Dünyası’nın birçok ülkesi bu TEKNOFEST’in kendi ülkelerinde de yapılması için aracı oluyorlar. Hatta bir kısmı masrafı kendisinin karşılamayı da teklif ediyorlar.”

“DOSTLARI SEVİNDİRDİ, DÜŞMANLARI DA ELBETTE Kİ ÜZDÜ”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen bu teknoloji harikası etkinlik, ülkemizin reklamını ciddi şekilde yaptı. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde bu etkinlik haber oldu. Güney Kıbrıs’ta da aynı şekilde… Yüzlerce hatta binlerce Güney Kıbrıs’tan gelen Rumlar da vardı. Yabancılar, İngilizler vardı. Türkiye’nin bilim ve teknolojide hangi aşamaya geldiğinin en güzel göstergesiydi. Özellikle savunma sanayide Türkiye’nin eriştiği nokta dostları sevindirdi, düşmanları da elbette ki üzdü. Yani düşünün Türkiye’nin ürettiği Sihalar, İhalar, Rusya Ukrayna savaşında çok önemli roller oynadı. Karabağ Savaşında Azerbaycan’a çok büyük katkılarda bulundu. Libya’da savaşı çok büyük ölçüde bitirdi. Şuanda Suriye’de kullanılıyor ve dünyanın çok ciddi şekilde ilgisini çekiyor. Sadece savunma sanayi yoktu, robotlar vardı, yapay zekâyla üretilen birçok ürün orada sergilendi. Lise ve ortaokullardaki çocukların kendi hayal gücüyle ürettikleri sergilendi. O çocukların robot teknolojisini kullanmaya çalışması ve ürettiklerini sergilemesi çok muazzam bir başarı. Öğretmenler sendikasının ise çocukların oraya götürülmemesi yönünde boykot çağrı yapmasını eminim ki bilimle uzaktan yakından ilgisi olan herkes ayıplamıştır. Dolayısıyla TEKNOFEST’in hatırlamak istemediğimiz kısmıydı o. Tabi 225 bin kişi katıldı ve boykot çağrılarını dinlemedi. Ve ayıplarıyla baş başa kaldılar.”

“KUZEY ÇEVRE YOLU TEMMUZ’DA BİTECEK”

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı karayollarında bugüne kadar birçok projeye imza attı ve şuanda yürüttüğünüz projeler var. Karayolları projeleriyle devam edelim. Girne-Köprülü Kavşak olarak isimlendirilen Lefkoşa – Girne anayolu ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun kesiştiği noktaya inşa edilen Yonca Kavşağı’nı da sormak istiyorum” yönündeki soru üzerine ise Bakan Arıklı, şöyle konuştu: “Benim belki Ercan Havaalanı’ndan sonra en büyük başarılarımdan bir tanesi olacak siyasi hayatımda.

“DEĞİRMENLİK- ÇATALKÖY GİRNE YOLUNUN YAPIMI İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR”

“Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanması Temmuz’da bitecek. Havaalanından Kuzey Çevre Yolu’ndan gelen insanlar artık Gönyeli çemberine girmeden direk katlı kavşaktan, köprüden direk Girne’ye gidebilecek. Gönyeli çemberi de büyük ölçüde rahatlayacaktır.

Önümüzdeki haftalarda “ölüm yolu” olarak adlandırılan, Değirmenlik- Çatalköy Girne yolunun da Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihaleye çıkılmasını talep ettik.

“KAYALAR- SADRAZAMKÖY YOL YAPIMI DA BAŞLIYOR”

Aynı zamanda Lapta’dan Güzelyurt’a giden yolun da yapımı için de ihaleye çıkıldı, ona da yakın bir zamanda başlanacak. Yine bir sözümüz var, Kayalar- Sadrazam Köyü yolu bir iki hafta içerisinde başlayacak. Çayönü – Güvercinlik yolu da bitiyor. 322 kilometreklik köy yollarının 180 kilometresini inşallah Temmuz’a kadar bitirmiş olacağız.