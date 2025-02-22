Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, proje kapsamında, Girne 20 Temmuz Stadyumu’nun bulunduğu bölge pilot bölge olarak belirlendi. Çalışmada, Girne’nin yeşil alanlarla buluşturulması hedefleniyor. Programa, Türkiye’deki dört üniversitesin şehir ve bölge planlama ile orman mühendisliği bölümlerinden 8 öğrenci ve KKTC üniversitelerinden 8 öğrenci olmak üzere 16 öğrenci dahil edildi.

“Kent Orman Yaşam Atölyesi, Multidisipliner Mekansal Planlama Eğitimi’nin ikinci oturumu” Girne Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Proje, Girne Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi’nin iş birliğiyle yürütülüyor.

Projenin ikinci oturumuna katılan öğrenciler, hazırladıkları projeleri, Girne Belediyesi Projeler Bölümü Sorumlusu Yüksek Mimar Anıl Çağdan, DAÜ Kent - AG Merkez Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz’den oluşan jüriye sundu.