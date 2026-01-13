Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, dokunulmazlık tartışmaları ve Avrupa Parlamentosu’nda Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen görevlendirilmesine yönelik eleştirilere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Yeşilırmak’a bir destek açıklaması da Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Erhan Arıklı’dan geldi.

Yeşilırmak açıklamasında, milletvekilliğinin bir meslek değil, halkın iradesiyle verilen anayasal bir görev olduğunu vurgulayarak, dokunulmazlık müessesesinin amacının milletvekillerini keyfi soruşturmalardan korumak ve Meclis çalışmalarının kesintisiz yürütülmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Dokunulmazlığın kaldırılmamasının kişisel bir çıkar meselesi olmadığını belirten Yeşilırmak, bunun Meclis’in tamamını ilgilendiren anayasal bir hak olduğunu kaydetti.

Bazı çevrelerin bilinçli şekilde kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savunan Yeşilırmak, henüz itham aşamasında olan bir dosya üzerinden yargı dağıtılmasının hukuka ve demokrasiye zarar verdiğini dile getirdi. Avrupa Parlamentosu’ndaki temsil görevinin partisi tarafından verildiğini ve bu görevlendirmenin Meclis’te oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Yeşilırmak, bu kararın “ödüllendirme” olarak sunulmasının gerçeği çarpıtmak anlamına geldiğini söyledi.

Yeşilırmak’ın ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla UBP milletvekiline destek verdi. Arıklı, Yeşilırmak’ın Avrupa Parlamentosu’na KKTC’yi temsilen gönderilmesinin Meclis’ten oy birliğiyle geçtiğini hatırlatarak, hakkında soruşturma bulunmasının milletvekilliği görevlerini yapmasına engel olmadığını ifade etti.

Sert ifadeler kullanan Arıklı, eleştirilerde bulunan kesimleri “yarım porsiyon demokratlar” sözleriyle eleştirerek, “İstediğiniz gibi bağırın. Emrah kardeşim diğer arkadaşları ile birlikte ülkemizi şerefle temsil edecek” dedi.