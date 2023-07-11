İskele’nin Long Beach bölgesinde bir inşaat alanında 25 Ocak 2023 tarihinde vahşice öldürülen Zehie Helin Reessur’un zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Savcı Fırat Kızıltunçlar meseleyle ilgili duruşmalı alt mahkemede istinafın olup olmayacağına yönelik Savcı Ayşe Kaymak’ın tatilde olması, zanlı Sefer Buğra Altundağ’ın avukatı Yünsal İlhan’ın da dava takviminin yoğun olması nedeniyle nasıl bir yol izleneceği konusunda netlik kazanmadığını kaydetti .

Davanın yetkili savcısı Ayşe Kaymak’ın Ağustos ayına kadar izinli olduğunu ifade eden Kızıltunçlar, hem izlenecek yol açısından hem de savcının göreve başlaması açısından belirli bir süreye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Hasan Dağlı da zanlının 18 Temmuz 2023 tarihinde yeniden mahkemeye getirilmesini emretti.

Hunharca işlenen bir cinayet! 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde bir şirkete ait şantiye alanı içerisinde LM 560 plakalı araç içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu zanlı Sefer Buğra Altundağ, demir çekiçle Zehie Helin Reessur’un kafasına 5 kez vurmuş, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanında bulunan galvaniz boru ile iki kez boğazına vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürmekle itham edilmişti. Zanlı Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi