6 Şubat depreminde İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabı üzerinden duygu dolu bir açıklama yaptı.

“Kıyamet kopacak ama adalet yerini bulacak!” ifadelerini kullanan Yiğittürk “Bayramlarımız seninle bayramdı İzcan’ım, şimdi ise yüreğimizde tarifsiz, sonsuz, derin bir boşluk var. Kalabalıklarda yalnızlık… Seni özlemek, bayramın en ağır yükü oldu" dedi.

Feriha Yiğittürk’ün yazısı şöyle:

"Bayramlarımız seninle bayramdı İzcan’ım, şimdi ise yüreğimizde tarifsiz, sonsuz, derin bir boşluk var. Kalabalıklarda yalnızlık…

Seni özlemek, bayramın en ağır yükü oldu."

#isias ahlaksızları bu yük; bu günah iki cihanda da hepinizin yakasında olacak! Serbest kalmak için harcadığınız para ve emek, bir ömür vicdanlarınızdaki yarayı, alnınızdaki karayı silemeyecek.

Kıyamet kopacak ama adalet yerini bulacak!

Çıkarlarınız uğruna yok ettiğiniz hayatların, hayallerin, kocaman bir neslin hesabını vereceksiniz!

Biz sonuna kadar bunun için mücadele edeceğiz….

Bile bile yaptınız. Kumdan otel, demirsiz, kolonsuz mezar inşaa ettiniz. Katilsiniz!

Kader değil… C i n a y e t!

O yüzden hemen; gecikmeden A d a l e t !

#isiasortakdavamız"