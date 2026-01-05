Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Bayram Yıldırım olguları aktardı. Polis, 1 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında bir arkadaşının evinde yapılan yılbaşı partisinde henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı iki kapıyı ve camı kırdığını söyledi. Polis, şikâyet üzerine olay yerine Gönyeli Karakolundan bir ekibin giderek, zanlıyı tutukladığını kaydetti. Polis, saat 22.20 raddelerinde Gönyeli Polis Karakoluna getirilen zanlının nefesinde alkol kokusu gelmesi üzerine test yapılmak istendiğini belirtti. Polis, zanlının alkol testi yapmak isteyen polis memuruna gerekli nefes örneği vermeyi reddedip yüksek sesle İngilizce ırkçı demek suretiyle ithale-i lisanda bulunup rahatsızlık yaptıktan sonra ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunmasına müteakip kendisini suçüstü hali gereği tutuklamaya çalışan aynı polisi elleri ile göğsünden ittirmek suretiyle darp ettiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 33 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis ayrıca zanlının muhaceret işlemlerinin henüz tamamlanmadığı ve eksik işlemler olduğundan serbest kalması durumunda aynı izinsiz ikamet suçunun devam edeceğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edemeyeceği şekilde tamamlandığını ve davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 10 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.