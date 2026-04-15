İstanbul’un gözde eğlence noktalarından Cheshme Lounge’da gerçekleşen Nightlife Dergisi’nin “Yaza Merhaba” partisi ve ödül töreni, iş, sanat, cemiyet ve basın dünyasının yoğun katılımıyla unutulmaz bir geceye sahne oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen organizasyon, görkemi ve seçkin davetli profiliyle dikkat çekerken, gecenin en önemli anlarından biri ödül töreni oldu.

Gecede yılın en prestijli ödüllerinden biri, Les Ambassadeurs Hotel’e verildi. Lüks konaklama anlayışı, hizmet kalitesi ve uluslararası standartlardaki başarısıyla öne çıkan Les Ambassadeurs Hotel, “Yılın Oteli” ödülüne layık görülerek geceye damgasını vurdu.

Ayrıca otel Genel Müdürü Ercan Turhan da kariyeri boyunca turizm sektörüne yaptığı değerli katkılar nedeniyle “Meslek Onur Ödülü”nün sahibi oldu. Hem otelin başarısı hem de Turhan’ın sektördeki saygın konumu, geceye katılan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Nightlife Dergisi imtiyaz sahibi Serkan Çılgın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Sevtuğ Kasapbaşoğlu ve Enes Furkan Bilgiçli’nin üstlendi. Gözde İşbilir’in hazırladığı şık tasarımlar eşliğinde gerçekleşen defile ile başlayan organizasyonda bir çok sanatçı da sahne aldı.