Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul’da lansmanı düzenlenen ‘AdaKıbrıs’ projesine yönelik paylaşım yaptı.

Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün sesi, Akdeniz’in kalbinden yükseliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgün kimliğini ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan Ada Kıbrıs Turizm Master Planı Tanıtım Programı’nı İstanbul’da gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs’ı sadece bir turizm destinasyonu değil; kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla anlamlı bir yaşam kesiti olarak anlatan bu kampanya, KKTC’nin hak ettiği uluslararası konuma ulaşmasına güçlü katkı sağlayacaktır” dedi.

“BUGÜN DE YARIN DA KKTC’NİN YANINDAYIZ”

“Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün refahını artıracak, egemen eşitliğini pekiştirecek her adımda olduğu gibi bugün de, yarın da KKTC’nin yanındayız” açıklamasını yapan Yılmaz, şöyle devam etti:

“KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla tanıttığımız kampanya; yalnızca bir tanıtım süreci değil, köklü bir gönül birliğinin ve ortak gelecek vizyonunun güçlü bir ifadesidir.”