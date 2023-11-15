15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC’ye gelen Yılmaz, Töre’ye de ziyarette bulundu.

Ziyarette Yılmaz’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik ederken, Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdare Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyeleri Hasan Küçük, Fırtına Karanfil, Şifa Çolakoğlu ile diğer yetkililer ve konuk heyet yer aldı.

Yılmaz: "Hep birlikte çalışarak uluslararası alanda da başarıyı sağlayacağız"

Yılmaz görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’nin 40. yıl coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik ve selamlarını iletti.

KKTC’nin 40 yılda engellemelere rağmen demokrasi, kalkınma ve gelişmesinin takdire şayan olduğunu ifade eden Yılmaz, önümüzdeki dönemde hep birlikte çalışarak uluslararası alanda da başarıyı sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye olarak KKTC’nin iki devletli vizyonunu kuvvetle desteklediklerini belirten Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü kabulü olursa müzakerelerle çözüm aranabileceğine işaret etti.

Erdoğan’ın BM’deki tanınma çağrısı sonrası Türk Devletleri Teşkilatı üyeliği, Azerbaycan ziyareti olduğuna dikkat çeken Yılmaz, KKTC’nin uluslararası etkinliğini üst seviyelere çıkaracaklarına vurgu yaptı.

KKTC’nin, AKPM, İİT, PAB gibi çalışmalara katılmasının, TDT’ye de gözlemci üye olmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, Kıbrıs’ta iki devlet ve iki toplum olduğu gerçeğini herkesin bildiğini ve anlayacağını belirtti; “Her zaman biriz, beraberiz, birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni reformlar, kanunlar ile birlikte iş birliklerinin devam ettiğini belirten Yılmaz, Ercan Havalimanı, su projesi yanında elektrikteki çalışmalar ile birçok alanda projeleri yürüttüklerini, geliştirdiklerini kaydetti.

İnsanların refahı huzuru mutluluğu için KKTC Meclisi'nin de verdiği destekle çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, desteklere teşekkür etti, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Töre: “Cumhuriyet en büyük eserdir”

Meclis Başkanı Töre de, Cumhuriyet Bayramı'nın milli bayram olduğunu ifade etti, “Cumhuriyet en büyük eserdir” dedi.

KKTC’nin temelinde; Mehmetçik ve Mücahitlerin kanı canı olduğunu ifade eden Töre, devletin, en şerefli yükseldikleri yer olduğunu vurguladı.

Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması ile KKTC’nin her alanda geliştiğini ilerlediğini ifade eden Töre, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar acı çektiğini ancak sonunda devletini kurduğunu, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle de gelişmeye devam ettiğini anlattı.

Su projesinin Barış Harekatı gibi bir zafer olduğunu işaret eden Töre, Ercan Havalimanı, karayolları yapımı gibi projelerin de hiç durmadan sürdüğünü kaydetti.

“Türkiye canını kanını parasını veriyor, iyi ki var birlikte yola devam ediyoruz” diyen Töre, “Nice yüz yıllara, nice 40 yıllara” ifadesini kullandı.