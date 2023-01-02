

Sanatçı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla pompacılık yapmaya başladığını duyurdu. Morgül, videoda “Pompacı Morgül. Pompalıyorum. Benzini de, motorini de, her şeyi pompalıyorum” dedi.



Konserlerinin yanı sıra farkındalık yaratmak için tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yeni bir işe başladığını duyurdu.



“POMPACI MORGÜL”



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Morgül, bir benzinlikte çalıştığı anları paylaşarak “Hollanda ve Amsterdam başta olmak üzere çeşitli şehirlerde konserler veriyorum. Konserlerin dışında da yepyeni bir meslek buldum. Pompacı Morgül… Pompalıyorum. Benzini de motorini de her şeyi pompalıyorum” ifadelerini kullandı.