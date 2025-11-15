Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende bir konuşma yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Cevdet Yılmaz, “Tüm dünya bilsin ki anavatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının yanındadır, ilelebet ve her koşulda yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletinin selamlarını getirdiğini ifade ederek, “15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında KKTC’nin 15 Kasım 1983’te Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş tarafından ilan edilen bağımsızlığının, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik iradesinin en somut göstergesi olduğunu belirtti. Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediğinin teminatıdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın kahramanları, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle andığını söyleyen Yılmaz, “Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Halen hayatta olan gazilerimize ve mücahitlerimize en derin şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yılmaz, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın mücadelesine ve garantörlük çerçevesinde sağlanan kazanımlara dikkat çekerek merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun yanı sıra 1974 Barış Harekâtı’na liderlik eden merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı da rahmetle andı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yalnızca Kıbrıs Türklerine değil, adanın tamamına barış, huzur ve istikrar getirdiğini belirtti.

“ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMÜN YOLU KKTC’NİN EŞİT STATÜSÜNDEN GEÇİYOR”

Rum tarafının 62 yıl önce ortaklık devletini silah zoruyla ortadan kaldırdığını hatırlatan Yılmaz, 1968’den bu yana süren müzakerelerde samimi iradenin her zaman Kıbrıs Türk tarafında olduğunu söyledi. Rum tarafının hiçbir dönemde siyasi eşitliği kabul etmediğini vurgulayan Yılmaz, “Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün yolu, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinden geçmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dört yılda dört kez uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya davet ettiğini hatırlatan Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB üyeliğini siyasi bir baskı aracına dönüştürdüğünü ifade etti.

“EKONOMİK KALKINMA ORTAK KADERİMİZDİR”

KKTC’nin siyasi eşitliğine destek kadar ekonomik kalkınmasının da Türkiye açısından “tarihi bir sorumluluk” olduğunu vurgulayan Yılmaz, her yıl imzalanan mali işbirliği anlaşmalarıyla Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını yükselten projelerin hızla sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin temeli atılırken, Güzel Yurt Hastanesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Yılmaz; spor tesisleri, gençlere yönelik girişimcilik destekleri, yurt kapasitesinin artırılması ve okullarda fiziki ve teknolojik altyapı iyileştirmelerinin devam ettiğini aktardı. Son üç yılda 30 okulun bakım-onarımının tamamlandığını, 34 okulda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“KKTC’NİN DİJİTALLEŞMESİ İZOLASYONLARA VERİLMİŞ GÜÇLÜ BİR CEVAPTIR”

Hükümetler arası protokolle bir yıl içinde yüksek hızlı fiber internetin tüm KKTC’ye ulaştırılacağını belirten Yılmaz, bunun hem günlük yaşam hem de ekonomik faaliyetler için kritik önemde olduğunu söyledi. E-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasının KKTC’nin “bilişim adası” vizyonuna katkı sunacağını dile getirdi.

Ayrıca Kalkanlı Yaşam Evi, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ile Çocuk ve Gençlik Merkezleri gibi sosyal projelerin de önemine dikkati çekti.

Yılmaz, 20 Temmuz’da açılışı yapılan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarının da “kararlılıkla sürdürülen yatırımların son halkalarından biri” olduğunu belirtti.

“TARIM VE TURİZMDE YENİ YATIRIMLARLA KKTC GÜÇLENECEK”

Yılmaz, Tarım Master Planı kapsamında sulama projeleriyle Kıbrıs’ın ovalarına bereket taşımayı hedeflediklerini belirtti. Bu projelerle yeni istihdam alanlarının açılmasını, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin artmasını ve KKTC’nin ekonomik olarak daha da güçlenmesini amaçladıklarını dile getirdi.

KKTC’nin turizm, eğitim, teknoloji ve dijitalleşme ile öne çıkması için kamu ve özel sektörle işbirliğinin süreceğini belirten Yılmaz, gelecek dönemde enerji, afetlere hazırlık ve girişimciliğin geliştirilmesi gibi alanlarda yeni çalışmaların yapılacağını açıkladı.

“TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC’NİN YANINDA”

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayan Yılmaz, “Kıbrıslı Türkleri haksız izolasyonlarla yıldırmaya çalışsalar da bizler KKTC’nin her alanda kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, çabalarının Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmek ve KKTC’nin güvenliğini ilelebet teminat altına almak olduğunu belirterek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı yanınızdadır, her zaman da yanınızda olmaya devam edecektir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.