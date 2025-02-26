Polisten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Şubat tarihleri arasında 71 trafik kazası meydana geldi, kazalardan biri ölüm, 19’u yaralanma ve 51’i hasarla sonuçlandı.

Kazaların sebepleri arasında süratli araç kullanmak (26) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (24), yakın takip (2) ve diğer etkenler (1) yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5 milyon 132 bin 6 TL olarak açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 25, Gazimağusa 14, Girne 21, Güzelyurt 5, İskele 6”

-Trafik kontrolleri...

Polis tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 14 bin 682 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 644 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 1092 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 254 ) , Tehlikeli Sürüş ( 22 ), Dikkatsiz Sürüş ( 42 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 240 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 62 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 236 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 131 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 112 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 12 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 91 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 48 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 17 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 52 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 14 ) ve 447 diğer trafik suçlarından rapor edildi. Toplam 218 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü ise tutuklandı”