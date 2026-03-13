Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve bazı milletvekillerinin katıldığı tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi. Konuşmaların ardından, şiirler okundu.

Törende; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu ile Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Hazal Canbolat birer konuşma yaptı.

-Öztürkler: “Bağlıköy halkı, bu toprakların vatan kalması için büyük mücadele ve şehitler verdi”

Öztürkler, Bağlıköy halkının, bu toprakların vatan kalabilmesi, Türk bayrağının ve Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi için büyük mücadele ve şehitler verdiğini anımsatarak, böylesi günlerin geçmişte yaşananları hatırlamak, şehitlerin emanetine ve tarihe sahip çıkmak adına çok önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüğü egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüden asla taviz verilemeyeceğini vurgulayan Öztürkler, dikkatli olunması ve birlik beraberliğin bozulmaması gereken günlerden geçildiğini söyledi.

Orta Doğu’da ve dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlardan dersler çıkarılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD ve İsrail’le yaptığı anlaşmalar sonucu adayı bir ateş barutu haline getirdiğini söyledi. Öztürkler, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılan bazı açıklamalara da değindi, “Türk askeri her zaman KKTC’de vardır ve var olacaktır.” diye konuştu.

Öztürkler, Kıbrıs Türkü’nün anavatan Türkiye ile toprakla, kanla, tarihle bütünleşmiş kopmaz sarsılmaz bağları bulunduğunu hatırlattı.

-“Bağlıköy halkı 7’den 70’e kahramanca direndi”

Bağlıköy Şehitleri Tören Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu ise, Bağlıköy halkının 7’den 70’e, insan gücü, silah ve cephane bakımından kat kat üstün Rum saldırılarına karşı kahramanca direndiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu adada egemen ve eşit bir halk olarak varlığını şehitlere borçlu olduğunu kaydetti.

Yedidalga İlkokulu öğretmeni Hazal Canbolat da, Bağlıköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde onurlu bir yere sahip olduğunu ifade ederek, bu direnişin yalnızca bir köy savunması değil, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, kimliğini ve geleceğini muhafaza etme iradesi olduğunu vurguladı.

Tören dini vecibenin yerine getirilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.