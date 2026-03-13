Minareliköy’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan A.A., A.B.D. ve S.Y.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Alpay Özünlü mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 10 Mart 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Minareliköy-Sevgi Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında şüpheli olarak görülen seyir halindeki JU 449 plakalı araçta kontrol yapıldığını söyledi. Polis, araç sürücüsünün A.A. olduğunu, araçta yolcu olarak bulunan A.B.D. ve S.Y.Y.’nin tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, her üç zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, analize gönderilen maddelerle ilgili sonucun çıktığını ve 78 gram hintkeneviri olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı A.A.’nın KKTC vatandaşı olduğunu, A.B.D.’nin öğrenci izni bulunduğunu belirterek teminat talep etti. Polis, zanlı S.Y.Y.’nin ise ülkede turist olarak bulunduğunu ifade ederek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, A.A. ve A.B.D.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, S.Y.Y.’nin ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.