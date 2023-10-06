Girne’de bugün Mete Adanır Caddesi üzerinde, E.N.I (E-25) 89 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPN 482 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalanK.G (E-41) yönetimindeki EU 258 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZPN 482 plakalı araç sürücüsü E.N.I tutuklandı.

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Öte yandan bugün Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, M.Ö (E-27) 235 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JA 104 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan M.D (E-33) yönetimindeki VJ 843 aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken JA 104 plakalı araç sürücüsü M.Ö tutuklandı.