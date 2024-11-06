Polisin açıklaması şöyle:

05.11.2024 tarihinde, saat 16.50 sıralarında, İskele’de Royal Sun Sitesi ile Sezar Sitesi arasındaki yolda, Elaheh EHSANI (K-36), 279 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ML 132 plakalı salon aracı ile Royal sun sitesi istikametinden Sezar sitesi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde karşı istikametten gelmekte olan Yunus OKYAY (E-38) yönetimindeki ND 864 plakalı kamyonet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan ML 132 plakalı araç sürücüsü Elaheh EHSANI tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.