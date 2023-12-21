Alkollü motosiklet sürücüsü tutuklandı

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, dün saat 08.00 sıralarında Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde, Ömercan Döğüşçü E20 101 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 20 AEC 084 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Glapsides Çemberine giriş yaptığı esnada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çember içerisinde motosikletinin sağ yan tarafı üzerine düşerek sürüklenmiş ve çemberin sol tarafında bulunan kaldırım taşlarına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ömercan Döğüşçü ve motosikletteki yolcu Yahya Emin Özdemir E19, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Motosiklet sürücüsü Döğüşçü, alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyeti sınıfı dışında araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Girne: 1 yaralı, 1 tutuklu

Girne’de dün saat 22.30 sıralarında İskenderun Caddesi üzerinde, Abdul Rehman E27 yönetimindeki VA 562 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikametine doğru 338 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve yolun sağında bulunan Şehit Mustafa Kemal Çakmak Sokağa dönüşe geçen Mehmet Dinçer Yılmaz E40 yönetimindeki RD 354 plakalı salon aracı, dikkatsizce sağından geçmeye çalışması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdul Rehman, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. RD 354 plakalı araç sürücüsü Mehmet Dinçer Yılmaz, tutuklandı. Polisin kazalara ilişkin soruşturması devam ediyor.