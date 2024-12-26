26 Aralık 2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu'nun 0-1 kilometreleri arasında, 39 yaşındaki Ahmet SERASLAN, 197 miligram alkollü içki tesiri altında, ZRJ 160 plakalı aracıyla Alsancak istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum, aracın orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle, bariyerlerden kopan demir parçaları karşı şeritten gelen 46 yaşındaki Arcan KANARA'nın kullandığı TRK 022 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, ZRJ 160 plakalı aracın sürücüsü Ahmet SERASLAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.