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Kaza sonucu yaralanan JY 818 plakalı araç sürücüsü Dumlupınar, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklandı.

Karada ve denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı

Karada ve denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı

Cengizköy’de Cemal Eruç Caddesi üzerinde, dün 18.30 sıralarında, 37 yaşındaki T.D 215 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 818 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 45 yaşındaki Uluç Başar yönetimindeki TMS 890 plakalı otobüs aracın sağ yan kısmına çarptı.

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