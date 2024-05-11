Cumhurbaşkanı Tatar, “Akıncı’nın iddialarının tam tersine, biz ve Türkiye, KKTC egemen bir devlet olarak idrak edilsin, statümüz Rum tarafı ile eşitlesin, dünyada hak ettiğimiz yeri alalım, ambargo ve izolasyonlardan kurtulalım diye mücadele ediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC kimsenin eyaleti olmasın diye 2022 ile 2023 yıllarında BM Genel Kurulu toplantılarında KKTC’nin resmen tanınması çağrısında bulunduğuna vurgu yapan CumhurbaşkanıTatar, “Biz üç yıldır bunun için KKTC’nin egemen eşitliğinin kabul edilmesini, Rum devleti ile uluslararası statüsünün eşitlenmesini, iki devletli çözüm görüşmelerine zemin oluşması için ortaya koymuş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peki Rum yönetimi ve ona yardımcı olmak isteyenler ne yapıyor? Bizi egemenliğimizden vazgeçmeye, bir eyaletmişiz gibi gasp ettikleri, Rum devletine dönüştürdükleri sözde Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altına girmeye zorluyorlar.

Sayın Akıncı’nın esas tepki göstermesi gereken budur. Kendisinin de 2017 yılında ‘bunlarla federasyon olmaz’ diye suçladığı Rumlardır, biz değiliz.”