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Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden VB 790 plakalı araç, yolun sağından çıkarak bordür taşlarına ve orta refüj içerisindeki palmiye ağaçlarına çarpıp refüj üzerinde durdu.

Prof. Dr. Güven Arıklı : Yalnızca Kıbrıs Türkü’nün değil Türk Milletinin de lideriydi

Prof. Dr. Güven Arıklı : Yalnızca Kıbrıs Türkü’nün değil Türk Milletinin de lideriydi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Cemal Alpcan (E-28) 217 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VB 790 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Turgut Kaynarca (E-36) yönetimindeki VB 754 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde dün saat 23.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı, alkollü sürücü tutuklandı.

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