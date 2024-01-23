Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.01.2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Hasan ÖZARI (E-45) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GB 861 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan NT 015 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Hasan ÖZARI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.