DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette yükseköğretime dair çeşitli konular ele alınırken, yabancı öğrencilerle ilgili geçiş problemleri, yatay geçiş uygulamaları ve YÖK sistemi ele alındı.

Ziyarette, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici de hazır bulundu.

Kılıç

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, görüşmede üniversite hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunarak, DAÜ’nün 77 binin üzerinde mezun verdiğini belirtti. DAÜ’nün şeffaf bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Kılıç, üniversitenin eğitim kalitesine verdiği önemi dile getirdi.

Üniversitelerin işleyişi ile ilgili mali, akademik ve idari her türlü alanda belirlenecek kriterlere tüm üniversitelerin uyması gerektiğini ifade eden Kılıç, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak bu konuda örnek teşkil ettiğini aktardı.

Kılıç, akademik standartların denetlenmesinin şart olduğunu belirterek, DAÜ’nün uluslararası konumda YÖK standartlarını uygulama noktasında hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi, “Bu konuda DAÜ referans noktasıdır” dedi.

Özkan

YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Ercan Özkan ise YÖDAK ile KKTC’deki üniversiteleri denetleyip yakından takip ettiklerini belirtti.

Son dört yıl içerisinde eğitim sisteminde gözle görülür ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Özkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü eğitim kurumu olarak DAÜ’nün eğitim tecrübesinden yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Üniversitelerin değerlendirme ve raporlama süreçlerinin düzenli şekilde sürdürüldüğünü aktaran Özkan, yurt dışından gelen öğrencilerin karşılaştığı problemler hakkında DAÜ Rektörü Kılıç’tan bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı Ercan Özkan ve beraberindeki heyete Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulundu.