YOKSULLAŞTIRILAN ÜLKEYE

ŞATAFATLI “KÜLLİYE”

SİZLER TAHTA

VATANDAŞ AÇLIĞA …

HER GEÇDİĞİM ZAMAN GÖRDÜĞÜM O DEVASA YAPI SİNİRLERİMİ BOZUYOR.

NEDEN Mİ?

Evime gelip çöpleri karıştıran insanları görüyorum. Markette gidip ekmek çalanı duyuyorum. Kendini para uğruna satanı biliyorum. İş yerini çalan insanları duyuyoruz. Okula harçlıksız giden çocuklarımızı düşünüyorum. Sinir mi kalır….

Yoksullaştırılan ülkemiz, ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarla mücadele ederken liderlerin gösterişli ve lüks projelere yatırım yapması sorunsalı ile mücadele ediyoruz. Son yıllarda, hızla ekonomimizin çöküşü şöyle dursun, liderlerin “KÜLLİYE” gibi büyük ölçekli yapılar inşa etme çılgınlığına tanık oluyoruz. Bu kadar sorun ve mücadelenin içerisinde , külliye gösterişi yapmanın ne tür sonuçlara yol açabileceğini ve bu tür yatırımların tamamen fuzuli olduğunu idrak edemeyen zihniyetlerin kurbanı oluyoruz.

Batmaya yüz tutmuş, göçlerin başladığı, açlığın var edildiği, eğitimin sallandığı, sağlığın bozulduğu, hırlının hırsızın çokça çoğaldığı, yolsuzlukların alabildiğine damga vurduğu , peyderpey toprakların satıldığı ülkemize külliye inşa edebilme çılgınlığı son sürat devam ediyor…

Ne ala memleket olmuşuz. Ülkede hızla büyüyen iki şey… Biri KÜLLİYE, öbürü EKONOMİK KRİZ. Bakıyoruz yönetimin umrunda hangisi sizce? Tabi ki KÜLLİYE. Hızla , azimle ve gece gündüz çalışılarak tamamlanmaya doğru yol alıyor.

O külliyenin yerine , neler neler yapılırdı kısmına hiç girmeyelim inan yaşlanırız. Kırık dökük okullar kaldıkları yerden devam ediyor. Kapkaranlık yollar aynı karanlıkta hata , daha kötü bir şeklide berbatlığını sürdürüyor. Hastane’nin içler acısı durumu asla bitmeyecek. Yani kısacası SİZ AĞLAYIN BEN DÜĞÜNE GİDİYORUM. Yönetim aynen bunu yapıyor. Pişkinlik, umursuzluk , banenecilik, rantçılık, yolsuzluklar, hırsızlıklar ve tabi ki bunun yanı sıra onca menfaat ile ÜLKE YÖNETİYORLAR.

Bu gösterişli yapının , toplumda ekonomik eşitsizliği daha da derinleştirdiğini göremeyecek kadar emir kurbanları oldunuz. Zenginlik ve iktidar sembolü olarak algıladığınız bu tür devasa yapılar KANUNİ için geçerli idi. Sizler PADİŞAH değil onun sadece yaltakçılarısınız. Hükümetin itibarını ve gücünü pekiştirmek amacıyla büyük ve gösterişli külliyeler inşa etme yerine, EĞİTİM , SAĞLIK, ALTYAPI ve KÜLTÜREL yatırım yapmanız sizi daha çok lider gösterirdi. Böyle EMİR KULU gibi değil…. Milyonlarca harcamanın bir gösterişe harcanması tamamen EMRİN yerine getiremlesidir. Çünkü elinizi verdiğiniz gün kolunuzu çoktan aldılar. Asla ülke için tek taş koyacak zihniyet ve vicdana sahip değilsiniz.

Size ne değil mi, aç insanınıdan. Size ne değil mi memleketin düştüğü ekonomik krizden. Size ne değil mi, onca satılan topraklardan, size ne değil mi, hayatını kazanmak için iki işte birden çalışandan. Size ne değil mi, evlat okutmak için borçlanan onca insandan. Size ne değil mi, asgari ücrete mahkum edilinen emekçiden. Size ne değil mi, arkasına dahi bakmadan göç eden vatandaşınızdan. Size ne değil mi, parası çatır çatır yenilip tamiri bakımı yapılmayan okullardan. Size ne değil mi, seyrüsefer adı altında vatandaşı soyup da, yollarda can verenlerden. Size ne değil mi , sağlıkta masa üstünde kalanlardan. Size ne değil mi, ilaç , et, ekmek alamayan halkından.

Ülkenin ekonomik kaynaklarının azalması ile birlikte yaşam standartlarının düşmesi umurunuzda bile değil. Ülkedeki gelir eşitsizliğini artmış ve toplumun belirli kesimlerini daha da yoksullaşmış zerre sizi ilgilendirmez. Yaşadığınız onca olumsuzluğu örtbas etmek için çeşitli oyun ve entrikalar içindesiniz. Halkın dikkatlerini başka yönlere çekmek ve toplumun dikkatini dağıtmak için gösterişli projelere yönelmeniz bile işe yaramıyor çünkü her şeyi sizin refah ve servetiniz içindir.

“50 YIL ÖNCE AYŞE TATİLE GELDİ BİR DAHA DA GİTMEDİ” YAZIK Kİ BU ÜLKENİN HALKI “AYŞE”ye OLAN BORCUNU ASLA ÖDEYEMEYECEK…



KARAKUŞ