Duygu Zengin Paşa'nın köşe yazısı...

Dipkarpaz’ın Turizm Potansiyelini İleriye Taşımak ve Geliştirmek Mümkün

Dipkarpaz her yıl binlerce yerli ve yabancı turist’i ağırlıyor. Ancak, turizmde yeni bir soluk ve vizyon gerekiyor. Geleneksel turizm anlayışından uzaklaşarak, yerel unsurları ve kültür dokusunu koruyarak, Dipkarpaz’ın turizm potansiyelini daha da geliştirmek mümkün.

Bir turizm ülkesiyiz ama ülkemize gelen turist sayısı ve çeşitliliği, arzu edilen seviyelerin çok uzağında. Yaşadığımız bu olumsuzluğun temelinde, büyük ölçüde tanıtım eksikliği yatıyor.

Turizm sektörünün bir adım öne çıkması için, sadece güneş, kum ve deniz gibi temel unsurlara odaklanmak yeterli değil. Yerel unsurların ve kültür dokusunun korunması, Karpaz’ın özgün kimliğini vurgulayan bir turizm politikası oluşturulması gerekiyor. Dipkarpaz’ın tarihine, mutfağına, el sanatlarına ve yerel halkının yaşam tarzına daha fazla vurgu yapılmalıdır. Bu sebeple turistler, sadece denizine, plajına değil aynı zamanda bölgenin zengin kültürel mirasından da keyif almalıdırlar.

Bölgemizin doğal güzelliklerinin ve çevresel hassasiyetlerinin korunması, sürdürülebilir bir turizm anlayışının benimsenmesiyle mümkündür. Turizmin en önemli unsuru olan insanı öncelikli tutarak, Dipkarpaz’ın turizm potansiyelini artırmak mümkündür.

Çünkü turizmin en önemli unsuru ve önceliği insandır. İnsan var oldukça yaşam, yaşam var oldukça turizm olacaktır. Yapısal ve kalıcı gelişim turizm ile mümkündür.