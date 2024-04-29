Sahte diplomaların artması, eğitim sisteminin ve iş dünyasının karşılaştığı önemli bir sorun haline geldi. Sahte diplomalar, sadece eğitim sistemine değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliğine ve insan hayatına da ciddi şekilde zarar vermeye başladı. Ne ala memleket olmuşuz. Ülkede SAHTELİK tüm hızı ile devam ediyor. Artık insan hayatını tehlikeye koyacak boyuta geldi. Nasıl bir şey bu ya? Para uğruna, mertebe uğruna insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan bile çekinmiyorlar.

Sahte diplomaların en tehlikeli sonuçlarından biri, sağlık sektöründe oluşmasıdır. Sahte diplomalı kişilerin tıp, eczacılık veya diğer sağlık mesleklerinde çalışması, hastaların sağlığını doğrudan tehlikeye atabiliyor. Uzmanlık gerektiren alanlarda yetersiz eğitim veya deneyime sahip olan sahtekarlar, tedavi hataları yapabilir ve hastalara zarar verebilir. Bunu anlamak için uzman olmaya gerek yok sanırım. Peki bu ve bunun gibi ne kadar sahte insan var etrafımızda?

Vatandaş kime güvenecek? Hemşire, doktor, eczacı tüm bu şekilde , insani hayatı yakından takip eden ve yardımcı olan meslek sahiplerine güven nasıl olacak? Para uğruna yapılan bu sahteliğin, insan hayatına kasta kadar girdiklerinin farkındalar mı? Bu gün 14 günde diploma alıp hemşirelik yapmaya kalkanlar, yarın bir ayda doktor olduğunu söyleyip doktorluk mu yapacaklar? Bu olayların çözülmesi ne kadar daha zaman alacak? Toplum, genel olarak düştüğü bu güvensiz yaşam koşullarından nasıl kurtulacak?

Yanlış tedavi sonucunda , bir insan hayatını kaybedince bunun hesabı kime sorulacak? Kim bu soruya cevap verecek? Vicdan yoksunu insanların, sistem denetimsizliğinden faydalanarak artık gözlerini para hırsı bürüdüğünü ve insanların hayatlarına kast etme derecesine geldiğini görmeniz için olayın illa ki yaşanması mı gerekiyor? Berbat bir durumda ülkede yaşam devam ediyor. Dokunmayan yılanlar artık yedi başlı olarak her tarafdan saldırıyor. Sağlık sektörü bile artık umursamıyor.

Yavaş yavaş güvenlik sektöründe de ciddi bir risk oluşuyor. Özellikle polis, askerlik ve diğer kamu güvenliği görevlerinde çalışan kişilerin sahte diplomalarla atanması, toplumun güvenliğini tehlikeye atacaktır. Bu kişilerin yetersiz eğitim veya deneyime sahip olmaları, suçla mücadelede veya acil durumlarda etkin bir şekilde hareket etmelerini engellemeyecek mi? Para uğruna yapılan bu hamlelerin sonucu yine İNSAN HAYATINA olumsuz yönde dokunmayacak mı?

Tabi ki bu SAHTELİKLER insan hayatını tehlikeye atmanın yanı sıra, ekonomik zararlar da yaratmıyor mu? Örneğin işverenler, sahte diplomalı kişileri istihdam etmenin maliyetini öderken, sahtekarlık nedeniyle işyerlerinde yaşanan hatalar veya hizmet kalitesinin düşmesi de ekonomik kayıplara neden olmuyor mu? Yıllarca dirsek çürütüp eğitimini alnının akı ile bitirenlere büyük haksızlık olmuyor mu? Gerçekten hakkı ile olması gereken yerlerde olmayan kişiler ve onların insan hakları gasp edilmiyor mu? Bu gün bu kadar insanın para için , mevki için, koltuk için yaptıkları bu SAHTELİKLER yüzünden mağdur olan nüfusun fazlalığı ülkenin ne kadar kötü ve yasa dışı olduğunu anlatmıyor mu?

Her ülkenin karşılaştığı birçok sorun vardır mutlaka. Ancak SAHTE DİPLOMA yaygınlığı, bu ülkenin prestiji ve güvenilirliği üzerinde derin izler bırakacaktır. Eğitim sisteminin ve toplumunun sağlığını sarstığı , uluslararası alanda güvenilirliğini zedelediği ve ekonomik olarak zarar verdiği ayan beyan meydanda. Hala yoğun bir çalışma ve denetim olmaması da devamlılığını sürdürüleceğinin de habercisidir.



TEMİZLEYİN YOLSUZLUKLARI…

TEMİZLEYİN SAHTELİKLERİ…

TEMİZLEYİN KALABALIKLARI…

BU TOPLUM SADELİK, ŞEFFAFLIK, DÜRÜSTLÜK İSTİYOR…

GELECEK NESİLLER GÜVEN İSTİYOR…

ÜLKE BOMBOŞ KALMADAN , ÜLKENİN YÖNETİMİ OLARAK ARTIK GÖREVLERİNİZİ YEMİNİNİZLE YARİNE GETİRİN…

KARAKUŞ