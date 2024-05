Karakuş yazdı...

Günümüzde, eğitim ve sağlık alanlarında ardı ardına yaşananlar , toplumun güvenini sarsan bir kriz oluşturdu. Bu kriz, hem eğitim hem de sağlık hizmetlerine olan güvenin azalmasına neden oluyor. Eğitim ve sağlık, bir toplumun temel ihtiyaçları arasında yer alan en önemli faktörlerdir. Önce sahte diploma krizi yaşandı ve sanırım bitti. Şimdi ise insan sağlığını artık tehdit eden değil, direk insanları hayattan koparan yanlışlar ve ihmaller ile karşı karşıya kalıyoruz.

Eğitim alanında yaşananlar , eğitim kurumlarına, öğretmenlere ve eğitim politikalarına duyulan güvenin azalmasına başlanalı epey oldu. Öğrenciler, eğitim sistemine olan güvenlerini kaybetmeye geleceklerine dair endişelere başladı bile. Eğitimde adalet ve eşitlik sağlanmadığı düşüncesi, toplumda büyüyen bir huzursuzluğa neden oldu ve olmaya da devam edecek. Ayrıca, eğitim kurumlarında yaşanan skandallar ve yolsuzluklar aileleri de huzursuz hale getirdi.

Sağlık alanında ise, güven krizi sağlık hizmetlerine, sağlık çalışanlarına ve sağlık politikalarına yönelik şüphelerle kendini gösteriyordu şimdi şiddetle hissedilir duruma geldi. Sağlık kuruluşlarında yaşanan hatalar, iletişim eksiklikleri , insanların sağlık sistemine olan güvenini zedeleyerek tedaviye erişimlerini ve sağlık sonuçlarını olumsuz etkilemeye de başladı ne yazık ki.



*Ne demek ya bir insanın hayatı ihmal ve yanlışlıkla sona erecek?

*Nasıl kabul edilebilir böyle bir durum?

*Halk kime güvencek?

*Sağlıkta ihmal veya yanlışlığa yer var mı?

*Kaybedilen hasta veya hastaların tedavileri araştırmayacak mı?

*Bu kadar rahatlık olur mu?

*Neden doğru giden bir tek işleviniz yok?

*Bu kadar gamsızlık nasıl olur?

*Hasta olup, sıfır güven duyulan sağlık sitemine kurban mı olacağız?

*Sağ girilen yerden, cansız çıkmak ne demek?

Kaç kez yaşanacak bunlar ya. İnsanlar aniden ölüyor arayan soran YOK. Trafik kazları durmak bitmek bilmiyor, çare bulan YOK. Her yerde insanlar bir bir tükeniyor, rahatsız olan tek bir yetkili YOK. Uyuşturucu ülkeyi baştan ayağa sardı hala kesin çözümler YOK. Kaçaklar bitmiyor tükenmiyor hala kati çözüm YOK. Birileri kayboluyor akıbet sonuç YOK. İstismarlar, tacizler , şiddetler , hırsızlıklar son sürat seven ediyor ve bunun önüne geçebilecek sağlam yaptırımlar YOK. Bu ülkede YOK olan o kadar şey var ki. Neresinden tutulabilir, nasıl daha güvenli yaşanabilir şahsen ben bilmiyorum.

İnsan hayatı kadar ucuz , hiç bir şey yok ülkemizde . Sağlık ve eğitimin yarattığı kötü sonuçları ne yazık ki, yine halk ödüyor. Toplumca lanetlendik sanki. Şüphe ile eğitim alınacak. Şüphe ile sağlık hizmeti alınacak. Şüphe ile yolda yürünecek. Şüphe ile araç kullanılacak. Hayat mı be bu? Kendi ülkemizde her an sahtelik ve ihmaller ile karşı karşıya kalıyoruz. Nefes alamıyoruz maalesef. Güvende değiliz. Hiç bir makam ve yetkiliye güven kalmadı.

Güven krizinin toplum üzerindeki etkileri ise derin ve yaygınlaşmaya devam ediyor. İnsanlar, eğitim ve sağlık sistemlerine olan inançlarını yitirdiriyor, sağlıklı ve başarılı bir gelecek için gerekli olan temel kaynaklardan mahrum kalıyor ve kalacaklarda. Bu durum, toplumda genel bir huzursuzluğa ve belirsizliğe yol açarken sosyal ve ekonomik dengesizlikleri de artırıyor ve bunu görmezden gelmeyen büyükler ile yönetiliyoruz.

Bu krizin üstesinden gelmek için, eğitim ve sağlık alanlarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve adaletin sağlanması gerekiyor. Bu kısım yine bir HAYAL’den ibarettir. Yetkililer lütfen ciddiye almasın!!!

BÜYÜK İHMAL VE HATALAR İLE KAYBETTİĞİMİZ ONCA İNSANIMIZ İÇİN BEN ÇOK ÜZGÜNÜM. UMARIM AYNI AKIBETLER İLE HAYATIMIZI VE GELECEĞİMİZİ YOK ETMEZLER…