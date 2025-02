Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite gündeminde bulunan “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 202/3/2024)”, “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 222/3/2024)”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 192/3/2024)”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 204/3/2024)”, “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite ayrıca “Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazir Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı görüştü.