Cumhuriyet Meclisi yeni yerleşkesindeki konferans salonunda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi Yerleşkesi içerisinde yer alacak Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Yüksek Mahkeme binasının video gösterimi yapıldı. Tören konuşmalarla devam etti.

İnşaat alanının 7 bin metrekareye yakın olduğu yeni binada, 300 kişi kapasiteli konferans ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak 5 duruşma salonu, Yüksek Adliye Kurulu ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak 1’er toplantı salonu, savcı ve avukatların kullanımı için odalar ve büyük bir kütüphane yer alacak.

2026’nın başlarında tamamlanması öngörülen Yüksek Mahkeme, ilk kez mahkeme ve idari faaliyetlerini yürütmek amacıyla projelendirilmiş bir binaya sahip olacak.