Yüksek Mahkeme tarafından düzenlenen “Anayasal İfade Özgürlüğü ile Sosyal Medyanın Kesişimi” konulu konferans başladı.

Girne Cratos Otel'de yer alan ve “Kıbrıs Türk Yargısının 60. Yılı” münasebetiyle düzenlenen konferans, İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış seremonisi ve Kıbrıs Türk yargısı ile ilgili video gösterimi ile devam eden konferansın açılış konuşmasını Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ yaptı.

Konferansın açılışında, konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtayı 3. Ceza Dairesi Üyesi Ergün Şahin, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili Kenan Yaşar, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ferhad Tutayuk da konuşma yaptı.

Gün boyu devam edecek ve saat 17.00’de tamamlanması öngörülen konferansın birinci oturumunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Prof. Dr. Saadet Yüksel açılış konuşmacısı olarak yer alacak.

İkinci oturumda, oturum başkanı Yüksek Mahkeme Yargıcı Bahar Duatepe olacak.

Ana konuşmacılar Prof. Dr. Sultan Üzeltürk “AİHM ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarına göre aile hayatına saygı bağlamında aile bütünlüğü”, Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy “Dijital çağda unutulma hakkı ve yargının anayasal diyaloğu: KKTC perspektifi” ve Prof. Dr. Artun Avcı ise “Anayasal ifade özgürlüğü ve sosyal medya” konularında konuşma yapacak.

Konferans, soru cevap, hediye takdimi, kapanış seremonisi ve aile fotoğrafı çekimi, delegasyon ve konuk ülke temsilcilerinin iki taraflı görüşmeleri ile tamamlanacak.

Konferansa, Yüksek Mahkeme yargıçları, savcılar, avukatlar ile konuklar yanında geçmiş dönemlerde görev yapan yüksek mahkeme başkanları da katıldı.