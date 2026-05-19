Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı tarafından yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü düzenlemesinin 20 Mayıs’ta Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yeniden görüşülecek olması nedeniyle sürecin şeffaf ve katılımcı şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamada, geri gönderme gerekçesinin doğrudan basın emekçilerini ilgilendiren bir maddeye ilişkin olduğu belirtilerek, söz konusu başlık görüşülürken basın örgütleri ile ilgili meslek temsilcilerinin komite sürecine davet edilmemesinin kabul edilebilir olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, komite davetiyesinin partiye ulaşmasının ardından bu hassasiyetin açık şekilde dile getirildiği ve ilgili basın örgütlerinin toplantıya davet edilmesi talebinin komite gündemine taşındığı kaydedildi.

Ancak bu talebin karşılık bulmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin bu konuda katılımcı ve çoğulcu bir anlayış yerine tek taraflı bir tutumda ısrar ettiği savunuldu.

CTP açıklamasında, yasama faaliyetinin yalnızca çoğunluk iradesiyle değil, ilgili tarafların katkısı, toplumsal meşruiyet ve hukuk devleti ilkeleriyle güç kazandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sürecin dışlayıcı bir anlayışla yürütülmemesi ve komite çalışmalarının katılımcı bir zemine taşınması gerektiği belirtilerek, komite davetinin yeniden düzenlenmesi ve toplantının doğru zamanda, doğru zeminde yapılması çağrısı yinelendi.

CTP tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı tarafından yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü düzenlemesinin, 20 Mayıs tarihinde Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yeniden görüşülecek olması nedeniyle sürecin şeffaf, katılımcı ve ilgili tüm tarafların görüşlerine açık şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Söz konusu geri gönderme gerekçesinin doğrudan basın emekçilerini ilgilendiren bir maddeye ilişkin olduğu dikkate alındığında, bu başlık görüşülürken özellikle basın örgütlerinin ve ilgili meslek temsilcilerinin komite sürecine davet edilmemesi kabul edilebilir değildir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, komite davetiyesinin tarafımıza ulaşmasının ardından bu hassasiyetimizi açıkça dile getirmiş ve ilgili basın örgütlerinin de toplantıya davet edilmesi gerektiğini komite gündemine taşımış bulunmaktayız. Ancak bu yöndeki talebimizin karşılık bulmamış olması, hükümetin bu konuda katılımcı ve çoğulcu bir anlayış yerine tek taraflı bir tutumda ısrar ettiğini göstermektedir.

Yasama faaliyeti, yalnızca çoğunluk iradesiyle değil; ilgili tarafların katkısı, toplumsal meşruiyet ve hukuk devleti ilkeleriyle güç kazanır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, sürecin dışlayıcı bir anlayışla yürütülmemesi ve komite çalışmalarının katılımcı bir zemine taşınması gerektiğini ve komite davetinin yeniden düzenlenerek doğru zamanda ve doğru zeminde toplantı yapılması gerektiği çağrımızı yineliyoruz"