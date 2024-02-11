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Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alım desteği gibi taleplerde bulunuyor.

Çiftçiler, gelecek hafta başkent Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Çiftçiler, 9 Şubat Cuma günü Kuzey Makedonya sınırında da yol kapatma eylemi yapmış, sınırı tırlarla kapatmıştı.

İzlanda'da 'en hızlı magma akıntısı' gözlemlendi

İzlanda'da 'en hızlı magma akıntısı' gözlemlendi

Yunanistan 'ın Selanik kenti yakınlarında bugün Nea Mudanya yolunu kapatan çiftçilere, hayvan besicileri de destek verdi.

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