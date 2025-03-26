Yunanistan'da Türk düşmanlığı sokaklara taştı.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Daimi Astsubay Okulu öğrencileri, 25 Mart 1821 Yunan Ayaklanmasının yıl dönümü nedeniyle dün düzenlenen resmigeçit töreni sırasında Türkiye'yi hedef alan küfürlü sloganlar yağdırdı.

Omega Sitesinin haberine göre Pentagon, resmigeçit töreni sırasındaki küfürlü sloganlar ile ilgili soruşturma başlattı.

Haberde, Pentagon'un tepkisinin anında geldiği ve resmi bir soruşturma başlatıldığı, ilgili kaynakların olaya karışanlara disiplin cezası verileceğini ve her türlü tedbirin alınacağını ifade ettiği kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı da olaya sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Atılan sloganlar küstahçadır ve kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istenmiştir' denildi.