Polisin açıklaması şöyle:

11.12.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, GKRY bölgesinden gelip KKTC’ye geçiş yapan S.T.(E-34)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahe konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Evlerinde uyuşturucu ile yakalandılar

11.12.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, S.R.G.(K-24) ile U.K.(E-20)’nin birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet hap, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 400 ABD doları nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Daha 17 yaşında...

11.12.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen H.K.(E-17)’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.U.G.(E-40) ile M.F.F.A.(E-20)’nin tasarruflarında ise yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.