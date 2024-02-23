Lefkoşa'nın son dönemlerde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta dün akşam meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri mesai saati gözetmeksizin soruşturma yürütmeye devam ediyor.

Önceki gece itibarıyla devam eden ve yaklaşık yüz kişinin sorgulandığı ve 20 kişinin tutuklandığı olayda, polis ekipleri her ayrıntıyı özenle inceliyor. Konu ile ilgili olarak kamera görüntülerinin incelemesine devam ediliyor. Tutuklanan 20 kişi, yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.