Girne'ye bağlı Çatalköy'deki evine gitmek üzereyken hain bir pusuya düşürülerek hayattan koparılan Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şöförü Murat Demirtaş'ın katledilmesi ile ilgili kara kutu olarak bilinen zanlı Cemil Önal'ın cep telefonuna el konuldu.



Falyalı suikastinin ‘kara kutusu’ olan Cemil Önal’ın telefonuna Hollanda’da el konuldu. İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, telefonun da iade edilmesini istedi.



Suikasta ilişkin dava İstanbul Çağlayan 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Cemil Önal'ın Türkiye'ye iyadesi için süreç devam ediyor.



İADESİ KABUL EDİLDİ... İKİ KEZ TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME



Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında soruşturma emri olduğunu bilmesine rağmen kaçan ve Kırmızı Bülten ile aranan Cemil Önal, 7 Aralık 2023’te Hollanda’da yakalandı. Türkiye'ye İadesi kabul edilen yakalandığı sırada üzerinde bulunan Önal’ın kullandığı cep telefona da Hollanda’da el konuldu. İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, “İki kez tasarlayarak adam öldürme” suçundan yargıladığı Önal’ın kullandığı telefonun da iade edilmesini istedi.



"TALEPLERİNE İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARINA İLETİLMİŞTİR"



Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, “Cemil Önal’ın Hollanda’dan ülkemize iadesi amacıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 14.12.2023 tarihli iade talepnamesi ve ekleri, İngilizce tercümeleriyle birlikte gereğini teminen 19.12.2023 tarihli yazımızla İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.