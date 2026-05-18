Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, Ada TV ekranlarında gazeteci Nupelda Karabuğday’ın konuğu oldu. Programda seçim sistemi, belediye seçimleri, karma oy uygulaması ve partinin siyasi hedeflerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zaroğlu, konuşmasında Yeniden Doğuş Partisi üyelerine çağrıda bulunarak partinin iktidara taşınması gerektiğini söyledi. Ulusal Birlik Partisi’nin yaklaşık 21-22 bin civarında üyeye sahip olduğunu belirten Zaroğlu, YDP’nin ise 15 bin üyeyle ülkenin en büyük ikinci siyasi partisi olduğunu ifade etti. Parti tabanına seslendiğini söyleyen Zaroğlu, “Bu parti bu ülkenin birinci partisi olmak mecburiyetindedir. Yetkiyi aldığında yapamazsa o gün eleştirilir. Ama bugün sahip çıkılması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu partiye sahip çıkın” dedi.

“25 MİLYON EURO’LUK YÜKÜN ÖNÜNE GEÇTİK”

2018 yılında Meclis’e girdikleri dönemde önemli siyasi mücadeleler verdiklerini belirten Zaroğlu, halkın sırtına yüklenmek istenen 25 milyon Euro’luk yükün önüne geçtiklerini, bu sayede devletin kasasına bugün hala daha fazla gelir girdiğini söyledi. Ekmek fiyatlarına yapılmak istenen ciddi zamların geri çekilmesini sağladıklarını ifade eden Zaroğlu, akaryakıt mahsuplaşması konusunda da devletin kasasındaki kayıpların geri kazandırılması adına mücadele verdiklerini kaydetti. Dome Otel sürecinde Meclis kürsüsünde sert tepki ortaya koyduklarını dile getiren Zaroğlu, haksız şekilde vatandaşlığı iptal edilen 144 kişinin yeniden kimliklerine kavuşması için de mücadele ettiklerini söyledi.

“YILLARDIR YAPILAMAYAN YOLLARI BİZ YAPTIK”

Bugünkü hükümet döneminde de Meclis’te olduklarını ifade eden Zaroğlu, yıllardır yapılamayan yolların kendi siyasi dönemlerinde hayata geçirildiğini savundu. Uzun yıllar açılamayan havalimanının da kendi siyasi iradeleri döneminde hizmete açıldığını belirten Zaroğlu, “Bu topluma ne verdiniz?” eleştirilerine yapılan hizmetlerle cevap verdiklerini söyledi.

BELEDİYE SEÇİMLERİ İÇİN “5 YIL” ÖNERİSİ

Ülkede sürekli seçim atmosferi yaşandığını savunan Zaroğlu, belediye seçimlerinin dört yılda bir yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. Belediye seçimlerinin beş yılda bir yapılmasına yönelik çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Zaroğlu, pandemi dönemindeki mücbir sebepler nedeniyle seçimlerin altı ay ertelendiğini ve mevcut takvime göre seçimlerin aralık ayında göründüğünü hatırlattı. Seçimlerin aralık yerine haziran dönemine alınmasının değerlendirilebileceğini belirten Zaroğlu, ocak ayında seçim yapıldıktan sonra yeni düzenlemelerle belediye seçimlerinin haziran ayında ve beş yılda bir gerçekleştirilmesinin ülke açısından daha sağlıklı olacağını savundu.

“ÜLKE SÜREKLİ SEÇİM SÜRECİNİ KALDIRAMAZ”

Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından kısa süre içerisinde belediye seçimlerinin yapılmasının seçim yasakları sürecini uzattığını ifade eden Zaroğlu, ülkenin mevcut şartlarda bu yoğun seçim atmosferini kaldırmaya hazır olmadığını söyledi. Bu nedenle seçimlerin zamanında yapılıp ardından yasal düzenlemeyle yeni sisteme geçilmesinin daha doğru bir yöntem olacağını belirtti.