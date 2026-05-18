Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hasan Taçoy’un mesajı şöyle:

19 Mayıs Türk Ulusu’nu İstiklal’e taşıyan yolu aydınlatan meşalenin yanmaya başladığı gündür.

O meşaledir ki, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını ve bugünkü güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlamış aydınlıktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti’nin esareti asla kabul etmeyeceğinin bilinciyle çıktığı yolda “manda ve himaye asla kabul edilemez” parolasını her zaman ön planda tutmuştur.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığında sonrasının kolay olmayacağını o da çok iyi bilmekteydi. Ama asla vazgeçmedi, umutusuzluğa düşmedi ve her zaman halkına güvendi.

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilen günü de gençliğe armağan ederken, sporu da katmış ve günün anlamını daha da yüceltmiştir.

19 Mayıs bir yandan Kurtuluş savaşının başlangıcı, diğer yandan ise Gençlik ve Spor Bayramı’dır.

Ulu Önder bugünün sıradan bir gün olmadığını, gençlere olan inanç ve güvenini Geçliğe Hitabesinde de dile getirmiştir.

Bir ülkenin geleceği çocuklar ve gençlerdir.

Çocuklarımız henüz yetişmekte olan bir nesilken, gençlerimiz artık sorumluluk devralmanın eşiğine gelmiş ve hayata adım atmaya hazır bir nesildir.

O nedenle de gençlerimize her zaman güvenmeli ve bu güveni de göstermeliyiz.

Onların geleceğin teminatı olduğunu asla unutmamalıyız.

Bu güzel ve anlamlı gün hepimize kutlu olsun.