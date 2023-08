16 yaşında hunharca katledilerek cinayete kurban giden Zehie Helin Reessur’u öldüren Sefer Buğra Altundağ dün yeniden mahkemeye çıkarıldı ve İskele Kaza Mahkemesi’nde ilk tahkikat duruşmalarına devam edildi. Polis Müfettişi Erdim Kara yeminli şahadetine devam etti ve sanığın Rum tarafından KKTC’ye iade edildikten sonraki ilk sözlü itiraflarını mahkemeye aktardı. Kara, sanığın

“Gelip, teslim olacaktım. Vicdanım rahat değil. Size her şeyi anlatacağım”

şeklindeki ilk itiraf içerikli beyanlarını anlatıp, iki ayrı gönüllü ifadesini mahkemeye sundu. Dünkü celsede ifadeler okunmadı. Müfettiş Erdim Kara, cinayetle ilgili topladıkları tüm olguları mahkemeye aktarmayı sürdürdü ve toplam 128 emarenin 107’sini mahkemeye sundu. Duruşmada sanık adına avukat İsmet Baykur hazır bulundu. Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Ayşe Kaymak, İskele Polis Müdürlüğü Adli Şube Amiri Erdim Kara’yı tanık kürsüsüne çıkardı.

“Cinayet mahallinde 13 dakika kaldı”

Müfettiş Erdim Kara, bölgede alınan bir kamera kaydında saat 01.59’da siyah renk Nissan marka bir aracın inşaat alanına giriş yaptığı ve 02.12’de aynı noktadan panik içerisinde çıkış yaptığını belirlediğini anlattı. Kara, kamera kayıtlarında araçla ilgili yapılan incelemede konu Nissan Navara marka aracın kapı alt kısımlarından iki tekerlek arasında 4 adet açık mavi renk led ışıkların yandığı ve bu ayrıntının diğer araçlardan farklı bir özellik yarattığı ve kişi tarafından yapıldığı yönünde bulguya eriştiklerini kaydetti. Kara, bahse konu kamera kayıtları daha önceden mahkemeye emare 1 olarak sunulduğunu anımsattı. Müfettiş Erdim Kara, sanık ve maktule ait temin edilip, mahkemeye emare sunulan telefon görüşmelerinin detaylı dökümünü emare 85 olarak sundu.

Kara, maktule ait telefon dökümünü emare 86 olarak, Bahadır Özcan’a ait ikametgahta yapılan arama sırasında tespit edilen bulguların fotoğraflanmasının sağlandığı CD’yi ise emare 87 olarak sundu. Kara, meselede maktulün öldürülmesinde şüpheli görülen sanığın tutuklanabilmesi için İskele Kaza Mahkemesi’nden sanığın aleyhine tutuklama emri alındığını anlattı. Kara, bu yönde alınan emri emare 88 olarak mahkemeye ibraz etti. Kara, sanığın tespit edilebilmesi için aranan şahıs ilan edildiğini belgeyi emare 89 olarak sundu. Erdim Kara, sanığın ikamet ettiği Mağusa’daki ikametgahın aranması için alınan emrini emare 90 olarak sundu. Kara, aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

“Rum yönetimine kaçtı”

Müfettiş Erdim Kara, sanığın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçme olasılığı olduğundan Lefkoşa’da bulunan Bilgi Değişim Ofisi ile temas kurularak, tespiti halinde iade edilebilmesi için gerekli girişimi başlattığını anlattı. Kara, yapılan müracaat doğrultusunda sanığın GKRY’de tutulduğu ve Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan iade edileceği bilgisini alıp, bir polis ekibi ile birlikte sınır kapısına gittiğini belirtti. Kara, saat 19.25’te sanığın Barış Gücü yetkilileri tarafından hazırlanan belge ile iade edildiğini kaydedip, belgeyi emare 91 olarak sundu.

“İlk sözü ‘Gelip, teslim olacaktım’ oldu”

Müfettiş Erdim Kara, saat 19.10’da sanığı teslim aldıktan sonra sanığa işlediği suçları kanuni ihtar tahtında bildirdiğini ve sanığın cevaben, “Gelip, teslim olacaktım” dediğini mahkemeye aktardı. Kara, sanığı tutukladığını ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu montun cebindeki çakmağı emare 92 olarak sundu. Kara, sanıkla birlikte teslim alınan sanığa ait I-phone 7 marka cep telefonunu emare 93 olarak mahkemeye ibraz etti. Kara, sanığın giymekte olduğu kıyafetlerin kamera kayıtlarındaki kıyafetlerle aynı olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, kayıtları emare 94, sanığın cinayet anında giydiği mont, kazak, tişört, çorap, iç çamaşırı, ayakkabılarını ise emare 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 olarak mahkemeye ibraz etti. Sanığın aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Kara, alınan doktor raporunu emare 103 olarak sundu. Kara, sanıktan alınan kan örneklerine ilişkin raporu emare 104 olarak ibraz etti.

“Vicdanım rahat değil. Size her şeyi anlatacağım”

Müfettiş Erdim Kara, sanığı Mağusa Adli Şube’de sorguladığı sırada sanığın, “vicdanım rahat değil. Size her şeyi anlatacağım” diyerek gönüllü bir ifade vermek istediğini belirtmesi üzerine yeniden kanuni ihtarda bulunduğunu, cevaben, “Ben size her şeyi anlatacağım”dediğini anlattı. Kara, sanığın saat 20.00 ile 20.25 saatleri arasında verdiği ifadeyi emare 105 olarak kaydetti. Kara, sanıktan temin edilen gönüllü ifadesine müteakip, maktulün kafasına vurduğu çekici, aracı bıraktığı yerde evin içine attığını söylemesi üzerine, Derinya’daki komutan ile temas kurularak, çekicin atıldığı yere sanıkla birlikte gidildiğini anlattı. Kara, saat 21.36’da Derinya Kara Giriş Kapısı yolu üzerinde sanığın aracı bıraktığı yerde batı kısmında bulunan tel örgülerin içerisinde askeri yasak bölgede kalan kapı ve pencereleri bulunmayan binayı gösterip, çekici bu binanın içerisine attıktan sonra burada yürüyerek, tellerin üzerinden atlayıp, Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirttiğini anlattı. Kara, aynı zamanda sanığın çekici attığını gösterdiği askeri yasak bölge içerisinde bulunan binayı sanığın huzurunda aradıklarını kaydetti. Kara, bina içerisinde tespit edilemediğini söyledi. Kara, sanığı Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edip, alınan doktor raporunu 106 olarak mahkemeye sundu. Müfettiş Erdim Kara, sanıktan alınan el swaplarının alındığı esnada sanığa müphem konularla ilgili kanuni ihtar tahdında sorguladığı sırada, “Anlattım ama bir daha anlatayım” diyerek, ikinci bir gönüllü ifade vermek istediğini belirtmesi üzerine ifadesinin alındığını anlattı. Kara, sanığın, “Ben size olayı bir daha tam olarak anlatacağım” demesi üzerine 23.21- 00.10 saatleri arasında alınan gönüllü ifadesini emare 107 olarak mahkemeye kaydetti. Dava duruşmaya devam edilmek üzere bugün saat 10.00’a ertelendi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi