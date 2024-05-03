Polis memuru Adnan Kardeşler zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (extacy) ithal alma verme ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarrufu suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldıklarını söyledi.

Kardeşler, 23 Nisan 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zehir Torbası Operasyonu’nda Girne’de Gazi Ahmet Aksu Sokak üzerinde şüpheli görülen B.S’nin üzerinde ve kalmakta olduğu Gazi Ahmet Aksu Sokaktaki ikametgahında 19:40-22:15 saatleri arasında gerçekleştirilen aramalar neticesinde, muhtelif renk desen ve ebatlarda 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap (extacy), 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Sterlin ile 6,350 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, Soran’ın yanı sıra suçla bağlantısı tespit edilen M.S.E’nin de tutuklandığını belirtti. Girne’de garsonluk yapan zanlıların verdikleri ifadelerinde söz konusu uyuşturucu hapları Türkiye’den KKTC’ye satmak için getirdikleri yönünde ifade verdiklerini belirten polis, zanlılara ‘Uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarruf’ ve ‘Kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarruf’ suçlamaları getirildiğini kaydetti.

Polis, emare alınan uyuşturucuların analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi. Polis, aranan şahıs olduğunu, zanlıların cep telefonlarının incelemesinin sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.