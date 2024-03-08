Akçay Muhtarlığı acı haberi duyurdu… Muhtarlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aslen Akçaylı olan ve Londra’da ikamet eden Kemal Arpalıklı’nın kızı Zehra Arpalıklı’nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

“Güne çok acı bir haber alarak başladık. Çok üzgünüz.

Londra’da yaşayan köylümüz, abimiz Kemal Arpalıklı’nın kızı Zehra Arpalıklı’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah yaslı ailesine sabırlar nasip eylesin inşallah.”