TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, BRT'de yayınlanan "Manşet+" programına katılarak soruları yanıtladı, TDP'nin 2025 yol haritasının hazır olduğunu, hükümete talip ve erken seçim talep eden bir parti olarak her zaman hazır olduklarını söyledi.

Çeler, “İlk günden beri hükümetin bir parçası olacağımızı her yerde dile getirdik, bu bağlamda da çalışmalarımızı hızlandırdık ve manifestomuzu da hazırlamaya başladık. Bu akşam da hem MYK hem de PM toplantımız olacak." dedi.

Çeler, bu akşamki PM toplantısına Akıncı'nın da katılacağını ve bazı konularda istişare edeceklerini ifade ederek, "Bu katılım, Parti Meclisi'nin talebiydi. Önemli konularda kendisiyle istişare edilmesi parti için önemliydi. Ben de kendisiyle görüşüp bu talebi dile getirdim. Hem MYK hem PM toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimleri de konuşulacak. Aday çıkarıp çıkarmama ve nasıl tavır alınacağı konularında karara varılacak.” dedi.

TDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili net kararını PM toplantısında vereceğini belirten Çeler, bugüne kadar kendileriyle herhangi bir resmi istişare yapılmadığına değindi. Çeler, PM'nin aday çıkarıp çıkarmama konusuyla ilgili karar vereceğini söyledi.

TDP'nin geçmişi olan, köklü ve daha önce de Cumhurbaşkanı çıkarmış bir parti olduğunu kaydeden Çeler, şöyle devam etti:

"TDP, şu anda da yeni dönemdeki değişimiyle birlikte, kendini daha güçlü ve alternatif olarak topluma kabul ettirmiş bir partidir. Diğer partilerin de ne düşündüğü elbette önemli ama TDP sadece toplumu düşünüyor. Neden liderliği TDP almasın? Neden bu ülkeyi sevgi ve inançla ileriye taşımasın?"

Topluma sarayın kapılarını kapatmadan toplumla başarılı şekilde liderlik sürecini yönetecek kişilerin TDP'nin içinde hali hazırda mevcut olduğunu belirten Çeler, aday çıkarma konusunda bir karar alınması durumunda partinin erken seçime olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine de her daim hazır olduğunu dile getirdi.