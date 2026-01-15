Geçici öğretmenler görüşmede, söz konusu karar sonrası yaklaşık 450 öğretmenin ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kaldığını belirterek, hukuka saygı çerçevesinde ortak akıl ve toplumsal vicdan çağrısı yaptı.

Öğretmenler, yıllardır yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda görev yapan geçici öğretmenlerin mesleki yaşamlarını bu statüye göre planladığını, sahada önemli bir deneyim ve emek birikimi oluştuğunu vurguladı. Hiçbir geçiş mekanizması öngörülmeden sürecin sonlandırılmasının, eğitim emekçileri açısından yeni ve derin mağduriyetler yarattığı ifade edildi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de görüşmede yaptığı değerlendirmede, Anayasa Mahkemesi kararının anayasal ilkeler açısından önemine işaret ederken, siyasi tercihler ve yanlış istihdam politikalarının bedelinin öğretmenlere ödetilemeyeceğini vurguladı. Çeler, geçici öğretmenlerin dile getirdiği ortak akıl ve adil geçiş süreci talebinin haklı olduğunu belirterek, TDP’nin bu sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin yaklaşımının net olduğunu kaydeden Çeler, geçici öğretmenlik uygulamasının siyasi bir istihdam aracına dönüştürülmesine karşı olduklarını, ancak mevcut yanlışın düzeltilmesinin sahada çalışan öğretmenleri yok sayarak değil; anayasal çerçeveye uygun, adil ve geçişi düzenleyen çözüm modelleriyle mümkün olabileceğini söyledi.

TDP, hem eğitimin kamusal ve liyakat temelli yapısını savunmayı hem de bu süreçten etkilenen eğitim emekçilerinin hak mücadelesinin yanında durmayı sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.