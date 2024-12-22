Yazılı açıklama yapan Çeler, “Hem yaşadığımız bölge hem de yakın tarihimiz savaşın ne kadar büyük bir felaket olduğunu unutmamamız gerektiğini gösteriyor” diyerek, Kıbrıslıların kendi geçmişlerinden ders çıkarmayarak, tansiyonu yüksek bir coğrafyada, savaşın kıyısında gezinmesinin akıl dışı bir durum olacağını vurguladı.

Çeler, “Yabancı savaş uçaklarının geçtiğimiz akşam alçak uçuş yaparak Lefke’nin üzerinden geçmesi, son dönemlerde tırmanan tehlikenin vardığı boyutları göstermesi bakımından ibret vericidir” dedi.

“Bu akıllarla varabileceğimiz bir yer yoktur”

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulides’in iştahlı bir politikayla yabancı orduları Kıbrıs’a konuşlandırmasının, adanın geleceği açısından hiç de hayra alamet olmadığını belirten Çeler, bir tarafta çözümü ve barışı şeytanlaştıran bir anlayışın, öte tarafta da daha da fazla politik üstünlük sağlamak için uluslararası güç savaşında rol edinme hevesiyle maceradan maceraya sürüklenen bir başka anlayışın varlığına işaret etti.

Çeler, “Bu akıllarla varabileceğimiz bir yer yoktur. Kıbrıs’ın sükunete, uzlaşıya ve barışa ihtiyacı vardır. Adanın iki tarafına düşen sorumluluk tarihi önemdedir” dedi.

“Maharet barışı sağlamaktır. Savaş korkaklık, barış cesarettir… Cesur olun”

Çeler, “Kıbrıs’ımızı tehlikeli oyunlarınızla heba etmeyin. Çatışmacı zihin dünyanızın adamıza kazandırabileceği hiçbir şey yoktur” diyerek, kimsenin savaş uçağı uğultusunu normalleştirmeye kalkmaması gerektiğini, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

Çeler, “Savaşa ve çatışmaya dair hiçbir şey normal değildir. Normal olan barıştır. Barış, romantik bir temenni değil varılması gereken mutlak bir hedeftir. Ölüm makinalarının arkasına saklanmak kimseyi strateji ustası yapmaz. Maharet barışı sağlamaktır. Savaş korkaklık, barış cesarettir… Cesur olun” çağrısında bulundu.