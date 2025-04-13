

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazıları için sosyal medyada Kıbrıslılara hakaret etmenin modaya dönüştüğünü belirtti. Konuya ilişkin tepkisini ortaya koyan TDP Genel Başkanı Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anlaşılan bazıları için sosyal medyada Kıbrıslılara hakaret etme gene modaya dönüştü… Burada yaşıyor, burada iş yapıyor, burada ekmek yiyor ama buranın taşına, toprağına ve insanına zerrece saygısı yok. İşin en kötü yanı burayı hiç anlamamış…

Bunların sayıları çok değil ama gerçekten mide bulandırıyorlar. Kıbrıslı Türklere köpeklik basan, piç diyen, ‘siz kimsiniz lan?’ diye çemkiren bu meczuplara acıyorum.

Siyaseti ve gündelik hayatı, olgunlaşmamış ve yetkinleşmemiş zihinleriyle yorumlayan, yeniyetme tavırlı bu insanların zavallı ve sakil halleri içler acısı…

Arkadaş, bu topraklar ne tek başına stratejik bir kara parçasıdır ne ileri karakoldur ne de senin zihinsel sığlığınla aşağılayabileceğin alelade bir yerdir. Bunu iyice kafana sok!”

“HADDİNİZİ BİLİN, TERBİYENİZİ TAKININ!”

Çeler, bu toprakların insanıyla ve kültürüyle kıymetli olduğuna vurgu yaprak, “Senin çemkirmenle ne bu topraklardan vazgeçeriz ne de boynumuzu büküp kaderimize razı oluruz. Haddinizi bilin! terbiyenizi takının! Size gaz veren siyasilerin oyununa gelmeyin, gün gelir ortada kalırsınız” açıklamasında bulundu.