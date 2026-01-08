Haravgi ve diğer gazeteler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy’nin dün Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını devralma töreni öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Başpiskopos Yeorgios’la görüştüğünü yazdı.

Habere göre, dünkü görüşmede Hristodulidis, Ukrayna-Rusya savaşında barışın sağlanması adına ABD ve uluslararası toplumla koordineli şekilde katkı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Gazete, Zelenskiy’nin ise Hristodulidis’e “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönem başkanlığının olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını” belirterek, Güney Kıbrıs’ın sürekli desteği ve özellikle insani yardımları sebebiyle teşekkürlerini dile getirdiğini aktardı.

Gazete, haberinin devamında ise, Zelenskiy’nin Başpiskopos Yeorgios’la da dün bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Yeorgios’un görüşmede Ukrayna’ya desteğini dile getirdiğini ve “işgal sebebiyle Kıbrıs’la paralellik kurduğunu” aktaran gazete, Zelenskiy’nin ise destek için teşekkürlerini ifade ettiğini aktardı.

Gazete ayrıca, Zeleksiy’nin temasları sırasında Kıbrıs sorununa ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığının gözlemlendiğini vurguladı.