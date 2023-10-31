UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın resmi daveti ile, Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan ve bu yılki kutlamalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla düzenlenen "Dünya Şehirler Günü" etkinliğine katıldı. Zerrin Üstel etkinlikte yer alan devlet başkanlarının eşleri ile de temaslarda bulunarak, KKTC’nin dünya ile kucaklaşması yolunda bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.



Etkinliğe; Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel'in yanı sıra, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Arnavutluk Devlet Başkanı eşi Armanda Begaj, Burundi Devlet Başkanı eşi Angeline Ndayishimiye, Gambia Devlet Başkanı eşi Fatoumatta Bah-Barrow, Mozmbik Devlet Başkanı eşi Isaura Nyusi, Senegal Devlet Başkanı eşi Marieme Faye Sall, Sierra Leone Devlet Başkanı eşi Fatima Jabbe-Bio, Surinam Devlet Başkanı eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve farklı ülkelerden bakanlar katıldı.



Kentsel gelişim hedeflerini geliştirmek, şehirlerin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Şehirler Günü her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde kutlanıyor. “Dünya Şehirler Günü” etkinliği bu yıl ilk kez bir ilçe belediyesi ev sahipliğinde kutlandı.