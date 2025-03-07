Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti.

“Kadınlar, sevginin, emeğin, fedakârlığın ve gücün en güzel temsilcileridir. Hayatın her alanında varlıklarıyla ilham veren, toplumu şekillendiren, başarılarıyla dünyaya yön veren tüm kadınlara minnettarız.

Bu özel gün, yalnızca bir kutlamadan ibaret değil; aynı zamanda eşit haklar, fırsatlar ve adalet için farkındalık yaratma günüdür. Kadınların hayallerini özgürce gerçekleştirebildiği, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak bir dünya için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler kat edilmiştir. Kadın hakları alanında gerçekleştirilecek reformlar, kadınların tüm dünyada güvenli ve etkin biçimde varlıklarını koruyabilmeleri noktasında hayati önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyaya anlam katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.”